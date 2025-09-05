شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف دام لسنوات...طيران بلقيس تستأنف رحلاتها من القاهرة إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بارقة أمل جديدة للمسافرين اليمنيين والعرب، أعلنت شركة طيران بلقيس، إحدى أبرز شركات الطيران الوطنية في اليمن، عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بدءًا من الأسبوع القادم، عبر خط جوي مباشر يربط مطار القاهرة الدولي بمطار عدن الدولي، في خطوة تُعد الأهم في قطاع الطيران اليمني منذ سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل معاناة ممتدة من توقف الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن وجمهورية مصر العربية، ما أدى إلى تعقيدات لوجستية كبيرة، وارتفاع في تكاليف السفر، خاصة للطلاب، والمقيمين، وكبار السن.

التفاصيل الكاملة:

أكد مصدر مسؤول في إدارة شركة طيران بلقيس أن الرحلة الأولى ستنطلق يوم الأحد القادم، على أن يتم تسيير رحلة يومية ذهابًا وإيابًا بين القاهرة وعدن، وذلك في إطار خطة استراتيجية لإعادة تنشيط الحركة الجوية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح المصدر أن "هذا القرار يأتي استجابة لمطالبات شعبية واسعة من قبل الجاليات اليمنية في مصر، والمسافرين العالقين، إلى جانب الدعم الكبير من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين"، مشيرًا إلى أن "البرنامج المبدئي يشمل رحلة واحدة يوميًا، ولكن هناك دراسات جارية لتوسيع الشبكة الجوية لتشمل مدنًا أخرى مثل الإسكندرية وصنعاء حال استقرار الأوضاع".

وأشار إلى أن أسعار التذاكر ستكون تنافسية، مع توفير باقات خاصة للطلاب، والعائلات، وكبار السن، مؤكدًا أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الفنية واللوجستية لضمان سلامة الركاب، بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني في مصر واليمن.