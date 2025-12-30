الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوظائف الغطاء النباتي 1447 المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر توظيف

وظائف الغطاء النباتي 1447 المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر توظيف

وظائف الغطاء النباتي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر توظيف مُتاحة في الآونة الأخيرة، حيث إن الحكومة السعودية أعلنت عن توافر فرص عمل جيدة في هذا المركز، وهي وظائف تناسب كل من النساء والرجال أيضًا، ويتم استيفاء الشروط للتسجيل فيها؛ لهذا من خلال موقع لحظات نيوز سنوضح الوظائف الشاغرة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

وظائف الغطاء النباتي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر توظيف

هناك عدد من الوظائف المتوفرة للتسجيل والتقديم في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومن تلك الوظائف الشاغرة ما يلي:

رسام خرائط.

محلل بيانات.

أخصائي بيئي.

أخصائي مناخ.

محلل نظام ما.

أخصائي علوم نبات.

مهندس شبكات أول.

أخصائي حماية المراعي.

أخصائي إنتاج نباتي أول.

مشرف الرقابة والتفتيش.

أخصائي مساعد صيانة المراعي.

خبير غابات المانجروف.

خبير في إدارة واستدامة الغابات.

مدير الحماية للمنتزهات الوطنية.

مدير قسم التخفيف والتخطيط.

أخصائي حصاد مياه.

تأكيد الجودة QA.

خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.

شروط وظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

توجد مجموعة من الشروط التي حددها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ للالتحاق بإحدى وظائفها الشاغرة، وهي تأتي على النحو الآتي:

يجب أن يكون المُتقدم حامل الجنسية السعودية.

أن يُجيد التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة.

ضرورة استخراج الشهادة الطبية.

يُشترط توافر شهادات خبرة في بعض الوظائف.

أن يكون المُتقدم حاصل على المؤهلات العلمية اللازمة.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.

طبيعة عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

إن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يقوم بأداء مجموعة من الأدوار الأساسية في السعودية، وتتمثل طبيعة العمل فيما يلي:

العمل على تنمية الاستثمار البيئي عن طريق تسهيل التراخيص لإنشاء المشاتل الزراعية.

وضع مجموعة متعددة من الاقتراحات للحفاظ على البيئة الزراعية؛ وذلك من أجل حمايتها من تقليل المساحة النباتية وزيادة الأرض الصحراوية.

يبذل المركز جهد كبير على زيادة وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال تنظيم الرعي وعمل بنوك البذرة.

رسم خطط تنفيذية ووضع مبادرات ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي في المملكة.

في الآونة الأخيرة أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن توافر مجموعة من الوظائف في المجالات المتنوعة، ويجب استيفاء الشروط اللازمة للالتحاق بها، ويتمتع هذا المركز بأهمية كبيرة في أراضي المملكة العربية السعودية.