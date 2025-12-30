الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - كم عدد فخوذ قبيلة جهينه؟ وما هو أصل قبيلة جهينه؟ تعتبر قبيلة جهينة واحدة من أهم القبائل الموجودة في شبه الجزيرة العربية، والتي تتميز بدورها الهام في نشر الدعوة الإسلامية، لذلك يعتبر من الضروري أن نتعرف على واحدة من أهم القبائل العربية، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على عدد فخوذ قبيلة جهينة.

كم عدد فخوذ قبيلة جهينه

هناك فخذان رئيسيان ينتمون إلى قبيلة جهينه، يمكن أن نتعرف عليهم من خلال الفقرات التالية:

1- قبائل القوفة

تتكون قبائل القوفة من عدد كبير من الأفرع، يمكننا التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

الحشكلي.

الحصيني.

الحمدي.

الدبيسي.

الربياوي.

الرجبي.

الشظيفي.

العرفي.

العنيني.

القاضي.

القميصي.

الكتيني.

الكشي.

المشعلي.

الميلبي.

الهدباني.

2- قبائل القطر

تحتوي قبيلة القطر على عدد من الأفرع، يمكن التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

بني كلب.

رفاعة.

العوامرة.

قبيلة الزوايدة.

قبيلة عروة.

أصل قبيلة جهينة

تعتبر قبيلة جهينة واحدة من أهم القبائل العربية الموجودة في شبه الجزيرة العربية وفي الأصل هي تعود إلى القبائل القحطانية الموجودة في اليمن بالتحديد تعود إلى منطقة سبأ ، وتعتبر المنطقة الممتدة بين الحجاز وتهامة هي مركز تواجد تلك القبيلة.

قبيلة جهينة والإسلام

تعتبر قبيلة جهينة من أولى القبائل التي دخلت إلى الإسلام، حيث إن كان الكثير من رجالها جزء أساسي في الفتوحات الإسلامية، وتعتبر من القبائل المميزة من الناحية الدينية، حيث ينتمي لها العديد من الصحابة.

الصحابة من قبيلة جهينة

تشرفت قبيلة جهينة بأن قد خرج منها العديد من الصحابة الكرام، ومنهم:

كعب بن جماز بن ثعلبة بن ذبيان الذبياني الجهني.

عمرو بن قصي بن جميل بن سليمان بن سنان السناني الجهني.

عدي بن أبي الزغباء بن سبيع بن ربيعة بن زهرة بن بذيل البذيلي الجهني.

وديعة بن عمرو بن جراد الجرادي الجهني.

زياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن عامر بن رفاعة الرفاعي الجهني.

السائب بن خلاد الجهني، يكنى أبي سهلة.

علة بن عدي بن مناف بن كراثة الجهني.

خبيب بن إساف الجهني ثم الخزرجي.

طريف الجهني.

ضمرة الجهني.

كعب بن ثعلبة الجهني

بجير بن أبي بجير الجهني.

ربيعة بن عمرو بن يسار بن عوف بن جراد الجرادي الجهني.

كشد بن مالك الجهني.

معبد بن خالد بن زيد بن معاوية بن خشان الذبياني الجهني.

ابن أريقط الجهني.

ضمرة بن عياض البركي الجهني.

تعتبر قبيلة جهينة واحدة من أهم القبائل الموجودة في شبه الجزيرة العربية، حيث إن تلك القبيلة كان لها دور هام في نشر الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى أنها من أكبر القبائل في شبه الجزيرة العربية، مما ساعدها على أن تكون شرف كبير لكل من ينتمي لها.