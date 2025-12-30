الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةمستفيدي الضمان الاجتماعي يحصلون على سيارات بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية 1447

مستفيدي الضمان الاجتماعي يحصلون على سيارات بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية 1447

يوفر بنك التنمية الاجتماعية سيارات بالتقسيط لمستفيدي الضمان من أجل توفير الدعم الكامل للأفراد المستفيدين منها، تعمل الحكومة السعودية على توفير العديد من خدمات التمويل المتنوعة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتعد من أهمها هي خدمات التمويل للسيارات المختلفة وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على تمويل السيارات للضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية.

سيارات بالتقسيط لمستفيدي الضمان

يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من المزايا وخدمات التمويل المتنوعة والمفيدة لجميع الأشخاص موفق الشروط المعلنة من البنك والمحددة من أجل الحصول عليه وذلك حيث تصل قيمة المبادرة المعلنة إلى 80 ألف ريال سعودي وتتمثل الشروط في التالي:

أن يكون عمر الفرد المتقدم بالطلب يزيد عن 25 عام حتى 60 عام فقط.

أن يكون الفرد المتقدم بالطلب يمتلك القدرة التامة على العمل.

يشترط امتلاك الفرد إلى رخصة القيادة الخاصة به.

النجاح في اختبار الفرد المتقدم إليه.

يشترط إرفاق كافة المستندات والمرفقات الكاملة المطلوبة للتقديم على الطلب.

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التقديم على تمويل السيارات.

يتم تقديم الطلب على شبكات الإنترنت.

يجب أن تتوافر لدى الفرد كافة الشروط المطلوبة.

التقديم على تمويل السيارات

في ظل تعرفنا على كافة الشروط التي عينتها الدولة من أجل تمويل السيارات لجميع الأفراد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي والتي يعمل على توفيرها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد وفق الشروط المعلنة وتتمثل خطوات التقديم في التالي:

الولوج إلى الموقع الرسمي تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية “من هنا“. النقر على تقديم الطلب. يتم الولوج إلى بوابة النفاذ الوطني. النقر على طلب جديد. اختيار منتجات العمل الحر. النقر على زر التقديم الظاهر على الشاشة. اختيار نوع المنتج السيارات. الموافقة على الشروط. ملء البيانات الكاملة والخاصة بالقرض. يتم اختيار نوع السيارة. إرفاق المستندات المطلوبة عبر الموقع. النقر على حفظ.

يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من خدمات التمويل المختلفة لجميع المستفيدين منه والتي تعتبر من أهمها هي خدمات تمويل السيارات لجميع الأفراد المستفيدين من الضمان من أجل التسهيل عليهم لتوفير الدعم لجميع الأفراد.