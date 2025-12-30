هام من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd نتائج الأهلية والاستحقاق 144

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةهام من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd نتائج الأهلية والاستحقاق 1447

هام من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd نتائج الأهلية والاستحقاق 1447

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd نتائج الأهلية والاستحقاق 1447، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان رسمي لها عن بدء سريان نظام الضمان الاجتماعي ذلك بعد ما ان اجرت الوزارة عددًا من التحديثات على آليات التقديم للمواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط والذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق المعلنة، من اجل ضمان حياة كريمة للأشخاص الأكثر احتياجًا للمال.

الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الضمان الاجتماعي اللازمة توافر في المتقدم لطلب الالتحاق بالبرنامج بشكله الجديد والمطور، في حين انه تم الاعلان عن الحد المانع للضمان الاجتماعي الذي لا ينبغي تجاوزه، كي يستطيع الحصول على مبلع الدعم في حال توافر شروط الاستحقاق عليه.

وفي الشكل الجديد للضمان الاجتماعي قامت الوزارة بتعديل معايير النظام ليشتمل على فئات أكثر، بموجب مرسوم من المملكة العربية السعودية بأن لكل مواطن له الحق في عيش حياة كريمة ومستوى معيشة كافي للمحافظة على حالته الصحية بشكل كامل، وفي ذات السياق تشتمل احتياجات المواطن توفير له المأكل والملبس والصحة والخدمات الاجتماعية اللازمة، مع الاحتفاظ بحق المواطن في تأمين الحالة المعيشية الخاصة به في حال البطالة أو المرض أو أي أسباب طارئة.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن كيفية تقديم طلب في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل إلكتروني تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بإتباع بعض الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الخاص بنظام الضمان الاجتماعي من هنا.

يتم الاستفسار عن حالة الطلب بعد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر.

ثم الضغط على أيقونة الطلبات، ثم يجد رقم الطلب وحالته.

ثم الضغط على أيقونة حالة الطلب فتظهر كافة البيانات الخاصة بالطلب بشكل تفصيلي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور