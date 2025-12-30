الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 93.. متى موعد الإجازة الرسمية للعيد الوطني السعودي 1447

موعد الإجازة

يعد اليوم الوطني السعودي من أهم الأيام في المملكة السعودية، حيث يتم الاحتفال باليوم الوطني بشكل سنوي عبر القيام بالاحتفالات والعروض، وبعض المعارض والمتاجر تقوم بعمل تخفيضات هائلة احتفالا باليوم الوطني السعودي.

اليوم الوطني السعودي هو ذكرى توحيد المملكة السعودية والذي صدر عام 1932 يوم 23 من شهر سبتمبر لذلك يتم الاحتفال به كل عام يوم 23 من شهر سبتمبر.

وهذا العام، يأتي اليوم الوطني السعودي في نسخته الـ 93، والذي يوافق هذا يوم السبت 23 سبتمبر 2026 والموافق بالتاريخ الهجري 8 ربيع الأول، وهو يوم هام لكل مواطن سعودي.

في السياق ذاته، أعلنت الوزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة اليوم الوطني 93 وهو يوم الأحد 24 من شهر سبتمبر المقبل 2026 والموافق هجريا 9 ربيع الاول.

وجاء تأخير يوم إجازة اليوم الوطني هذا العام بسبب توافق اليوم الوطني مع موعد الإجازة الرسمية الأسبوعية في الكثير من القطاعات بالسعودية وهو يوم السبت، وتبدأ الاحتفالات باقتراب يوم 23 حيث يتم رفع الأعلام وتقام الحفلات المختلفة.