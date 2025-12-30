«نتيجتك الآن إلكترونية» تسجيل نظام نور برقم الهوية لعرض النتائج 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - يمكن التعرف على نتيجتك الآن إلكترونية من خلال تسجيل نظام نور برقم الهوية لعرض النتائج، فإنه بمجرد الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في العام الدراسي 1447 هـ، فسوف يتم الإعلان عن النتائج، وقد أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور.

تسجيل نظام نور برقم الهوية لعرض النتائج

أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه يمكن بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2026-2026، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات سهلة عبر نظام نور التابع للوزارة، ونقدم لكم خطوات تسجيل نظام نور برقم الهوية لعرض النتائج فيما يلي:

قم بالدخول إلى المنصة التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، نظام نور من هنا. يتم إدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي الموجود أمامك في الشاشة. انقر على أيقونة تسجيل الدخول، أو يمكنك التسجيل من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. انقر على نتائج الطلاب. يتم كتابة البيانات المطلوبة عن الطالب والتي منها رقم الهوية. حدد المرحلة التعليمية للطالب سواء ابتدائي أو متوسط أو ثانوي. انقر على زر عرض النتيجة لتظهر لك نتيجة الطالب.

نصائح لطلاب نظام نور

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتقديم عدد من النصائح لطلابها في المملكة من جميع المدارس والمسجلين في نظام نور، والتي عليهم اتباعها من أجل اجتياز الاختبارات والحصول على كامل الدرجات ومنها:

الاستعداد والدراسة الجيدة للاختبارات.

الالتزام بأداء الواجبات المدرسية.

الحضور بانتظام في المدرسة إلى المدرسة.

طلب المساعدة من المعلمين عند الحاجة.

المشاركة الفعالة في الدروس.

