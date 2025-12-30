متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1447 وكيفية حاسبة الضمان المطور

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - نعرض تاريخ إصدار الضمان الاجتماعي الجديد 1447 حسب تاريخ تطوير النظام المعلن رسميًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المطور، نوفمبر 2026، كمنصة مخصصة لدعم التنمية الاجتماعية، سنبدأ في القبول الضمان الاجتماعي الجديد 1447 في نهاية العام طلبات التسجيل مماثلة للسنوات السابقة.

وفقًا للنظام الحالي للخطة، سيتم الإعلان عن نتائج التحقق من مؤهل الضمان الاجتماعي تدريجياً على دفعات في قائمة الانتظار. يوفر نظامًا أساسيًا للدعم الاجتماعي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تنزيل لمطوري الضمان الاجتماعي للعثور على إجابات لأسئلتك.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور 1447

المتقدمون الذين لم يتلقوا قرارًا مطورًا بشأن أهلية الضمان الاجتماعي، وفقًا لمجموعات الترتيبات السابقة التي أعلن عنها وكيل وزارة الضمان الاجتماعي، ينتظرون الإصدار الرسمي للدفعة الثانية عشرة من النتائج المؤهلة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الدفع الآمن يحدث في نفس اليوم اليوم الأول من الشهر الجديد.

نظرًا لنظام الضمان الاجتماعي، من المقرر إصدار نتائج الأهلية في 12 نوفمبر في الأسبوع الأخير من الشهر، بحيث يمكن للمتقدمين الجدد والمستفيدين من المدفوعات السابقة عرض نتائج الأهلية، وسيتم إصدارها وفقًا للدفعة الثانية عشرة من المجتمع. تاريخ الإفراج عن الأمن تخطط وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحويل الأجور عن طريق حساب بنكي في التواريخ التالية:

موعد سداد الضمان الاجتماعي الجديد هو الخميس 1 ديسمبر 2026 م، الموافق 7 جمادى الأولى 1447 هـ.

بعد إصدار الدفعة الجديدة من نتائج تطوير شهادات تأهيل الضمان الاجتماعي، ستقوم الموارد البشرية بإخطار المستفيد من خلال الرسائل النصية القصيرة المسجلة في النظام، كما يمكن لمنصة الأمان في الدعم والضمان الاجتماعي إدخال البيانات بالذهاب إلى منصة الدعم والأمان من خلال حساب مقدم الطلب حساب المطور الشخصي الخاص بك وانقر فوق تسجيل الدخول.

يمكنك تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي من خلال المدخل الوطني الموحد، وتحويل المستفيد إلى حساب التأمين الخاص بك عن طريق تعبئة بيانات أبشر، والضغط على أيقونة التطبيق لعرض الطلب، ثم الضغط على أيقونة العين أسفل العملية، يمكن لخيار واحد عرض المعلومات التفصيلية وحالة الطلب، إذا كان بإمكانك رؤيتها عند الانتهاء قبول الضمان سواء كنت مطورًا أو غير مطور.