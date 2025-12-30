الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - وزارة التعليم توضح .. خطوات تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

يُعد نظام نور من أبرز وأهم الأنظمة التعليمية التي قامت بإطلاقها وزارة التعليم السعودي، فهي توفر مجموعة كبيرة من الخدمات لكل من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وقد أوضحت وزارة التعليم خطوات تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الخطوات.

أوضحت وزارة التعليم السعودي خطوات تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، وهي خطوات سهلة وبسيطة نوضحها من خلال ما يلي:

الدخول على نظام نور “من هنا“. القيام بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. النقر على “تسجيل طالب جديد”. إدخال البيانات المطلوبة. كتابة رقم الهوية الوطنية وتحديد صلة القرابة بين الطالب والمتقدم. إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة. التحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم النقر على “إرسال الطلب”.

شروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

قامت وزارة التعليم بوضع مجموعة من الشروط التي يتوجب استيفاؤها من أجل تسجيل الطالب في نظام نور بنجاح، وهذه الشروط هي:

ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات.

اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة.

إرفاق شهادة رياض الأطفال للطالب.

للاطلاع على الخدمات المتعلقة بنظام نور ومعرفة خطوات الاستفادة من أي من الخدمات تابع موقعنا.