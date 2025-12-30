الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - يبحث الجميع عن خطوات تسجيل الدخول بنظام نور وكيف يمكن استعادة كلمة المرور 1447؟ وهذا لأن نظام نور من أفضل الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ومن خلاله يتم تسهيل الكثير من الأشياء على أولياء الأمور، كما أنه يساعد الطلاب في التحقق من كشف الدرجات الخاصة بالاختبارات، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن تسجيل الدخول بنظام نور وكيف يمكن استعادة كلمة المرور.

خطوات تسجيل الدخول بنظام نور

في حالة أنك ترغب في الاستفادة من كل الخدمات المقدمة من نظام نور، عليك تقوم أولًا بعملية تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

أولًا، قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لنظام نور “من هنا“. عندها سوف تجد أمامك بعض الخانات الفارغة التي عليك كتابتها بدقة. أدخل اسم المستخدم في المكان المخصص له. تأكد من كتابة كلمة السر. ثم أدخل رمز التحقق الموجود أمامك. بعدها اضغط على خانة تسجيل دخول.

كيف يمكن استعادة كلمة المرور

في حالة أنك فقدت كلمة المرور الخاصة بك، أو نسيتها لأي سبب من الأسباب، عليك ان تتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من استعادتها مرة أخرى، وتلك الخطوات هي:

قم بالدخول إلى منصة نور الرسمية “من هنا“. قم بالنقر على نسيت كلمة السر أو نسيت اسم المستخدم. هنا سوف يطلب منك النظام إدخال رقم الهوية الخاص بك. ثم عليك إدخال رمز التحقق. الخطوة التالية هي الضغط على كلمة التالي. هنا يجب عليك كتابة كلمة السر مرة أخرى، وأحرص على أن تكون معقدة. قم بالضغط على كلمة حفظ حتى يتم حفظ كل البيانات التي قمت بإدخالها في النظام.

مميزات نظام نور التعليمي

هناك العديد من المميزات في نظام نور التعليمي، وهي تتمثل في الآتي:

من خلال نظام نور يكون هناك فرصة من أجل التواصل بين كل الطلاب والمعلمين.

يعمل النظام على تسهيل التواصل وتوطيد العلاقة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

تسهيل عملية نقل المعلومات بين الطلاب والمعلمين بدون الذهاب إلى المدرسة، أي يوفر النظام الوقت والجهد للجميع.

من خلال نظام نور سوف يتمكن أي طالب من التواصل مع المعلم إذا تعرض لأي مشكلة أو لديه أي استفسار.

التسهيل على أولياء الأمور في الإجراءات الحكومية، لأن النظام يسمح لهم بالتسجيل لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي عبر الإنترنت.

التحقق من كل النتائج الدراسية، والعودة لها في أي وقت.

متابعة مستويات كل الطلاب خلال فترة الدراسة، حيث تتم المتابعة بشكل إلكتروني.

من خلال تطرقنا للحديث عن خطوات تسجيل الدخول بنظام نور وكيف يمكن استعادة كلمة المرور 1447، تعرفنا على الكثير من المعلومات حول نظام نور، وتبين لنا أنه أحد الأنظمة التعليمية الخدمية في المملكة العربية السعودية، وأن النظام يعمل على توطيد العلاقات بين الطلاب والمعلمين، لذلك هو يبحث عنه الجميع من أجل التعرف عليه أكثر والاستفادة من كل خدماته.