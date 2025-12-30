نموذج تصريح سفر للعراق عبر منصة ابشر 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - نموذج تصريح سفر للعراق عبر منصة ابشر يحتاجه عدد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهو من الخدمات التي تقدمها الجوازات السعودية، ومن خلال موقع لحظات نيوز نعرض طريقة التقديم على التصريح بشكل إلكتروني بعد التحقق من الشروط والمستندات المطلوبة.

نموذج تصريح سفر للعراق عبر منصة ابشر

إن منصة أبشر تقدم عدد مهول من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين، ومن بين هذه الخدمات إمكانية الحصول على نموذج تصريح سفر للعراق عبر منصة ابشر، والتي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر أفراد “”.

حدد خدمات الأفراد. اضغط على دليل الخدمات. اختر من تصنيفات الدليل الجوازات. ثم من الخدمات المتاحة حدد خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

قم بالضغط على تنفيذ الخدمة. قم بتدوين البيانات المطلوبة واستكمل الإجراءات للحصول على التصريح.

يحتاج المواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول على تصريح سفر للعراق، لكي يتمكنوا من متابعة إجراءات السفر دون أي مشكلات، وذلك من خلال منصة أبشر.

الأسئلة الشائعة

هل قطر من الدول التي يسمح للسعوديين بالسفر إليها؟

نعم.

هل تحتاج المرأة تصريح سفر؟

نعم.

ما المدة التي يستغرقها تصريح السفر؟

4 أيام.