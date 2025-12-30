الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - مسؤول بالنقل السعودي يكشف | موعد افتتاح طريق جدة مكة الجديدة وعدد المسارات ونسبة الإنجاز

خرج المهندس خالد سياح وهو مدير فرع وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة ليتحدث عن موعد افتتاح طريقة جدة مكة الجديد وقال عبر قناة الإخبارية السعودية:

“طريق جدة مكة المباشر يختصر المسافة إلى 35 دقيقة لخدمة ضيوف الرحمن من مطار الملك عبد العزيز وسيتم افتتاحه في حج 1447هـ، وصلنا إلى نسبة إنجاز 37%، ومن المتوقع أن ينتهي من العمل في شهر 11 في حج 1447”.

وتابع: “الطريق 4 مسارات، والأعمال مستمرة، وإن شاء الله بنستفيد منها في تقليل الحركة المرورية على مكة المكرمة ومدينة جدة، هذا الطريق سيفيد في تقليل الكثافة المرورية، ويخدم ضيوف الرحمن القادمين من مطار الملك عبد العزيز”.

تفاصيل طريق جدة مكة الجديد

وكانت قد بدأت المرحلة الأخيرة من هذا الطريق في الثلاثين من شهر سبتمبر، وذلك وأشار ت الهيئة إن الطريق يصل طوله إلى 73 كم وهو الذي يهدف إلى تحسين جودة الطرق والارتقاء بالخدمات واختصار زمن الرحلة للتسهيل على المعتمرين والحجاج وفقًا لرؤية المملكة 2030م.