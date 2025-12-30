وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح الشروط المطلوبة للحصول على الضمان المطور للعاطلين

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح الشروط المطلوبة للحصول على الضمان المطور للعاطلين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين شروط الضمان المطور للعاطلين وهو الأمر الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، تعمل وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية على توفير العديد من صور الدعم المختلفة لجميع الأفراد في البلاد والتي يعد من أبرزها هو الضمان الاجتماعي المطور المتوفر للجميع وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين من خلال وزارة الموارد البشرية.

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الدعم المهمة والمميزة في البلاد والذي يعمل على توفير الدعم المادي لجميع المواطنين السعوديين المستحقين للحصول على الدعم وقد عينت البلاد عدد من الشروط المختلفة والخاصة بالراغبين على التقديم في دعم الضمان الاجتماعي من العاطلين وهي كما يلي:

أن يكون الفرد المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

الإقامة بصورة دائمة في داخل المملكة لمدة لا تقل عن 3 شهور.

عدم امتلاك أي من الممتلكات الغالية أو الأملاك في البلاد.

ألا يكون الفرد المتقدم بالطلب مسجون أو مقيم في دور الرعاية والإيواء بالبلاد.

ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمواطن عن الراتب والحد الأدنى المحدد.

الالتزام بكافة برامج التأهيل التي تعينها الدولة عبر البرنامج.

أسباب رفض طلب التقديم للضمان الاجتماعي المطور

بعد تعرفنا على الشروط المعلنة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الأفراد العاطلين عن العمل في البلاد من أجل استحقاق الدعم نتطرق الآن للتعرف على أسباب رفض التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهي كما يلي:

في حالة كان الفرد المتقدم بالطلب مسجونًا أو محكوم عليه.

امتلاك الفرد للعمل الخاص به والسجل التجاري المدرج في البلاد.

في حالة وجود المناسب والذي يكون له الدخل المناسب للمعيشة.

إرفاق المستندات الخاطئة والبعيدة كل البعد عن الصحة والحقيقة.

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين المستحقين للحصول على الدعم المادي والتي تعمل من خلاله على النهوض بالحالة المعيشية لهم في البلاد.