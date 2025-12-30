الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - تلقت وزارة التعليم السعودية الكثير من الأسئلة والاستفسارات من الطلبة وأولياء الأمور، بشأن معنى مصطلح “متقدم” في نظام نور ومتى يحصل الطالب عليها، ويكون مصطلح متقدم أحد مستويات الأداء التي يتم تقييم أداء الطالب في كل مادة بناءً عليها، وتقسم مستويات الأداء إلى ثلاثة مستويات للإتقان متفوق أو متقدم أو متمكن، ويوجد مستوى واحد فقط لعدم إتقان الطالب وهو غير مجتاز.

ماذا يعني متقدم في نظام نور؟

وأكدت وزارة التعليم السعودية بأن يتم تقييم الطالب بعد تدريبه على المعيار وممارسته لها، ويلتزم المعلمين بتدوين تقييم الطالب بشكل يومي، ويتم بعد ذلك نقل الخلاصة والمعلومات إلى منصة نور التعليمية خلال نهاية فترة التقويم، ويحصل الطالب على مصطلح متقدم في نظام نور، إذا تمكن من إنجاز نسبة 85% أو أكثر من معايير المادة وبما في ذلك معايير الحد الأدنى بنسبة إتقان من 90% وحتى أقل من 100%.

اقرأ أيضا: خطوات تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة في نظام نور 2026 برابط مباشر

اقرأ أيضا: رابط نظام نور ولي الأمر برقم الهوية وطريقة التسجيل

مستويات أداء الطلاب في نظام نور

وأوضحت وزارة التعليم السعودية، بأنه يتم تقييم أداء الطالب في كل مادة وفقًا لمستويات الأداء والتي تأتي كالتالي:

يحصل الطالب على مستوى متفوق، حال أنجز 95% فأكثر من معايير المادة، ويتضمن ذلك معايير الحد الأدنى بنسبة إتقان تصل إلى 100%.

يحصل الطالب على مستوى متقدم، حال أنجز 85% فأكثر من معايير المادة، ويتضمن ذلك معايير الحد الأدنى بنسبة إتقان من 90% وحتى أقل من 100%، ويتم تسجيل الطالب متقدم في نظام نور.

يحصل الطالب على مستوى متمكن، حال أنجز 75% فأكثر من معايير المادة، ويتضمن ذلك معايير الحد الأدنى بنسبة إتقان من 80% إلى أقل من 90%.

يحصل الطالب على مستوى غير مجتاز، وذلك حال أنجز الطالب أقل من 75% من معايير المادة، أو لم يتمكن الطالب من اجتياز معيار أو أكثر من معايير الحد الأدنى.

اقرأ أيضا: خطوات تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة في نظام نور 2026 برابط مباشر

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا، وأجبنا خلاله على سؤال ما معنى مصطلح متقدم في نظام نور، كما كشفنا عن مستويات أداء الطالب في نظام نور التعليمي.