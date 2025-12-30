الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 06:03 مساءً - صدور العفو الملكي الموعد والشروط

العفو الملكي السعودي يحدث كل عام ويأتي عن طريق أوامر من الملك سلمان الهدف منه هو تخفيف العبء على الأسر السعودية مع تحسين وضع كل سجين، وانتشرت تساؤلات مختلفة عن الموعد الخاص بصدور ذلك العفو.

متى يصدر العفو الملكي

البعض يتساءل عن الموعد الخاص بالعفو الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي سنوضح ذلك الموعد:

يتم إصدار ذلك العفو مع بداية شهر رمضان من كل عام، ومن المتوقع أن يكون الموعد الخاص بذلك العفو في 1 من رمضان لعام 1447 هجريا.

سيوافق ذلك اليوم 23 من شهر مارس لعام 2026، ولكن ذلك يتم عمله بشروط محددة.

شروط العفو الملكي 1447

المديرية العامة الخاصة بالسجون في المملكة العربية السعودية عملت على وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم بها السجين حتى يتأهل إلى العفو الملكي، وتتمثل الشروط في الآتي:

السجين عليه أن يكون قد قضى نصف المدة الخاصة بعقوبته.

أن يكون السجين طيلة فترة العقوبة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد ارتكب أي عمل أو فعل غير صحيح.

وجود موافقة من جانب السجين على العمل على مراقبته من جانب الشروط السعودية بعد أن يخرج من السجن حتى يتم التأكد من حسن سلوكه.

القضية التي تم الحكم على السجين بها يجب أن يشملها العفو الملكي السعودي.

التعهد من جانب السجين بعدم ارتكاب المخالفة التي تم حبسه بها مرة أخرى.

عدم استفادة السجين من العفو الملكي في وقت مسبق.

الفئات المشمولة في العفو

هناك مجموعة من الفئات التي حددتها مديرية السجون العامة التي يشملها العفو الملكي وتتمثل في الآتي:

من بلغ عمرهم ٦٠ عام من الرجال.

من بلغ عمر ٥٠ عام من النساء.

الشخص الذي يمتلك مرض مزمن أو إعاقة مختلفة.

السجين الذي لم يتخطى عمر ١٨ عام وقت ارتكاب الجريمة.

المرأة المطلقة.

الغير سعوديين.

الفئات المستثناة من العفو

يوجد فئات أخرى يتم العمل على استثناؤها من العفو الملكي، وتتمثل تلك الفئات في الآتي: