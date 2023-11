بالفيديو- كيم كارداشيان وابنتاها في حفل ماريا كاري

ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مقاطع فيديو لها مع ابنتيها، خلال العرض الغنائي الخاص بالنجمة الأميركية ماريا كاري، الذي يحمل اسم "Merry Christmas One And All".



واصطحبت كيم ابنتيها، إلى العرض الغنائي الذي أقيم في قاعة Hollywood Bowl، ونشرت مقطع فيديو لماريا على خشبة المسرح، وعلَّقت "أسطوري".

كما نشرت كارداشيان مقطع فيديو لابنتها شيكاغو ويست، البالغة من العمر 5 سنوات، وهي نائمة على ذراعيها أثناء العرض.

وبدأت ماريا جولتها الاحتفالية يوم الأربعاء الماضي، وستشهد تقديم عروض في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

وكانت ماريا قد أعربت مؤخراً عن سعادتها بإطلاق لعبة باربي خاصة بها، واختير لها فستانًا أحمر متلألئًا، وقالت: "إذا كان بإمكاني العودة وأخبر نفسي كطفلة صغيرة أنه في يوم من الأيام سأحصل على دمية باربي تشبهني، فسوف يغمى علي".