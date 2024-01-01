أظهرت لقطات فيديو، مشاركة الفنانة السعودية حنين الغامدي، في حفل اليوبيل الماسي للفنان السعودي محمد عبده، الذي أقيم بمناسبة مرور 60 عامًا على مسيرته الفنية.

وقدمت حنين الغامدي، خلال الحفل، أغنية الفنان محمد عبده “ما تمنيتك”، وسط تفاعل جماهيري كبير.

أقيم حفل اليوبيل الماسي قبل 3 أيام على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في مدينة الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الموهبة الفنية حنين تشارك فنان العرب حفلات اليوبيل الماسي بالرياض وتؤدي أغنية ما تمنيتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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