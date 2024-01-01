ميرنا وليد - بيروت - نشر الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، منشور دعا فيه المتابعين بعدم الربط بين حياته الشخصية والمهنية، وذلك بعد تداول شائعات انفصاله عن زوجته، خلال الساعات القليلة الماضية.
وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي تعليقاً، قال فيه: "فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية معرفش حد بالاسم ده.. يا ريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني إللي بكتبها عشان فعلاً الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب، وكل الاحترام لكل الناس".
وأضاف قمر: "بالنسبة لأغنية المعنويات مرتفعة فيها جملة بتقول: مافيش خلاص حد له حاجة عندي، حبيت أوضح برضه إن دي طبعًا مالهاش علاقة بالناس إللي ليهم عندي فلوس، وسنة سعيدة على الكل".
يذكر أن بعض المتابعين كانوا قد ربطوا بين طلاق أيمن وكلمات أغنيته الجديدة للفنان عمرو دياب "معرفش حد بالاسم ده" التي حققت نجاحاً بارزاً، والتي أدرجت ضمن ألبوم "مكانك" الذي يتكون من 12 أغنية، والذي طرحه عمرو دياب نهار الخميس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أيمن بهجت قمر بعد انتشار شائعات انفصاله عن زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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