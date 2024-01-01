الملكة مارغريت ملكة الدنمارك تتخلى عن عرشها.. وهذا هو الملك القادم

ميرنا وليد - بيروت - تنازلت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية عن عرشها بعد 52 عاماً من توليها الحكم.



وألقت الملكة خطاب بمناسبة العام الجديد، كشفت فيه عن الأخبار المفاجئة، وأشارت إلى أنها ستتنحى عن العرش في الـ14 من كانون الأول/يناير الحالي، تزامنًا مع الذكرى الثانية والخمسين لتوليها العرش، ليخلفها نجلها ولي العهد الأمير فريدريك.

وقالت الملكة في خطابها في قصر كريستيان التاسع في أمالينبورغ: "لقد قررت أن الآن هو الوقت المناسب، في 14 يناير 2024، بعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك، وأترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك.

وأضافت: "الوقت ينفد، والمرض يتزايد.. لم يعد بإمكانك التغلب على نفس الأشياء التي كنت تستطيع التغلب عليها من قبل".

يذكر أن الملكة كانت قد أجرت جراحة في الظه رفي شهر شباط/فبراير الماضي.

ووجهت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن الشكر للملكة على خدمتها، وقالت: بالنيابة عن جميع السكان، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها طوال حياتها وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة.

وأضافت: على الرغم من أن واجب ومنصب الوصي قد تم تناقله منذ أكثر من 1000 عام، إلا أنه لا يزال من الصعب أن نفهم أن الوقت قد حان الآن لتغيير العرش.

وقالت ميتي أن العام الجديد سيشهد زوجين ملكيين جدد، هما ولي العهد الأمير فريدريك، الذي سينصب ملكًا، والأميرة ماري دونالدسون، التي ستنصب ملكة.

