أقارب حمو بيكا يطلبون المال من والدته..وهو بأقوى رد

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري حمو بيكا عن الرسالة التي وجهها لأقاربه الذين يطلبون المال من والدته.



وقال بيكا: "أول ما أريد قوله لهم سيبوا الملك للمالك، هناك الكثير من الأمور الغريبة، فقد تربيت في منطقة شعبية، وكنت أقيم مع أسرتي في غرفة وصالة ومطبخ وحمام".

وتابع: "كنت أقيم في منطقة الدخيلة، وكنت راضٍ بما قسمه الله لي، ووالدي شقى علينا لحد ما كبرنا، وكنت أدعو الله في كل وقت، وعمري ما بصيت لحاجة مش بتاعتي، ولا قلت لحد اديني".

وأضاف: "اشتغلت كثيرا وشقيت منذ أن كنت في الرابعة العشرة من عمري، وهذا الأمر تاج على رأسي، معملتش حاجة غلط أبدا، ولكن بعد سبوع ابنتي تاج لقيت الناس كلها تتصل بيّ وتقولي إجنا محتاجين وهم مش محتاجين، ولما كنت أقولهم مش معايا يقولوا لي مراتك لابسة ذهب .. أنتو مالكم؟!".

وتابع:: "كمان قلتهم مش معايا، قالوا لي مراتك معاها دهب، المفروض إني أبيع لهم الدهب عشان أديهم؟! تعبت نفسيا من الناس اللي بتطلب ببجاحة، السائلات ليست في حاجة إلى مساعدة، فزوجها يسافر خارج مصر ويعمل في الولايات المتحدة الأميركية، وللأسف ما يحدث معي غريبا، ولو معاكم فلوس بتطلبوا ليه؟!".

وختم: "شقيت وتعبت كثيرا حتى أصل إلى هذه المكانة، ولم أولد مرفها أو أجد أموالا كثيرا تركها لي والدي، لكنني كافحت، أما والدي فقد علمني كيف أكون رجلا يعتمد عليه، ودلوقتي بقيت شايل بيت أبويا واخواتي".

وجاء حديث حمو بيكا مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة".