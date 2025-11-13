شكرا لبحثكم عن خبر شراكة أكاديمية تنموية تفتح آفاقًا جديدة للتعليم العالي في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا/ إعلام الجامعة

وقّعت جامعة حضرموت ومؤسسة نهد التنموية، اليوم بالمكلا، اتفاقية تعاون استراتيجية تضع حجر الأساس لانطلاق برنامجي ماجستير في تخصصين حيويين ونادرين هما: "الرياضيات" و"القانون الخاص".

وتُعد هذه الوثيقة أنموذجا متقدما للشراكة الفاعلة بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات التنموية؛ فبينما تقدم الجامعة خبرتها وبيئتها الأكاديمية، تقدم مؤسسة نهد التنموية الدعم المالي الحيوي الذي سيمكن من استقطاب كفايات أكاديمية متميزة لتسد فجوة النقص في الكادر التدريسي في هذين التخصصين الدقيقين.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور سالم فرج بامسعود: إن "هذه البرامج تمثل إضافة نوعية لخريجينا وسوق العمل، وهي تأتي استجابة للاحتياج الفعلي في المحافظة".

وفي السياق نفسه أكد الأخ إبراهيم بن ثابت، المدير العام للمؤسسة، أن "هذا الدعم يأتي في إطار رسالة المؤسسة لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، وتخفيف العبء عن الطلاب الباحثين عن التميز في تخصصات غير مسبوقة".

وأضاف: لنجاح هذه البرامج، تم وضع خطة زمنية دقيقة، إذ سيتيح البرنامج في القانون الخاص فرصته لأول دفعة مع مطلع العام الجامعي 2025/2026، ليلتحق به برنامج الرياضيات في الفصل الثاني من العام نفسه، مما يضمن تهيئة أكاديمية متكاملة.

يذكر أن هذه الشراكة لا تستهدف فقط منحَ درجات علمية، بل هي استثمار في العقل البشري، وبناء لرأس المال الفكري الذي تحتاجه حضرموت خاصة، والوطن عامة؛ للنهوض في مجالات تتطلب دقة في التفكير (كالرياضيات) وحساسية في التطبيق (كالقانون). كما أنها خطوة من المجتمع لأجل المجتمع، تكرس دور الجامعة كمحرك للتنمية، وتؤكد على مسؤولية المؤسسات المجتمعية في دعم هذا المسار.

وتأتي هذه الاتفاقية خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة التخصصات النوعية في التعليم العالي بالمنطقة.