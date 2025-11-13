شكرا لبحثكم عن خبر من أرشيف البحر العدني.. سبع حوادث لاعتداءات سمك القرش قبل أكثر من قرن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقرير خاص:

أثارت منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن رؤية سمكة قرش ضخمة قرب جسر البريقة في عدن، موجةً من الفضول والقلق بين الأهالي، لاسيما وأن أبناء المدينة الساحلية لم يعتادوا سماع مثل هذه الأخبار منذ عقود.

يقول الباحث العدني عبدالله ناجي في سلسلة منشوراته على فيسبوك، إنه تتبع تاريخ حوادث هجمات أسماك القرش في عدن عبر موقع دولي مختص، ليكتشف أن المدينة شهدت بالفعل سبع حوادث مؤرخة بين عامي 1895م و1906م، بعضها كان قاتلًا ومروعًا.

تفاصيل الحوادث حسب التسلسل الزمني:

1. عام 1895م – أول حادثة قاتلة مسجلة في عدن، الضحية ذكر مجهول الهوية.

2. عام 1897م – حادثة قاتلة في سقطرى، لضحية مجهولة.

3. عام 1898م – حادثة في ميناء عدن لذكر مجهول كان يغوص في البحر.

4. عام 1898م – حادثة مروّعة في العام نفسه، شاب يبلغ 24 عامًا فقد ثلاثة أطراف جراء الهجوم، وتوفي بعد ثلاثة أيام.

5. عام 1898م – ضحية أخرى، شاب يبلغ 22 عامًا، كان يخوض في أحد خلجان عدن، وتوفي متأثرًا بجراحه.

6. عام 1901م – حادثة غير قاتلة لغواص مجهول الهوية في عدن.

7. عام 1906م – حادثة مروعة، تعرض فيها رجل مجهول لقطع ساقيه، وكان يُعتقد أولًا أن الإصابة ناتجة عن مروحة قارب قبل أن يتضح أنها هجوم قرش.

ما بين الأمس واليوم

تكشف هذه الوقائع أن علاقة عدن بأسماك القرش قديمة، وأن المدينة الساحلية التي كانت مركزًا بحريًا عالميًا منذ القرن التاسع عشر لم تكن بعيدة عن مثل هذه الظواهر الطبيعية.

ورغم مرور أكثر من مئة عام دون تسجيل حوادث مماثلة، إلا أن ظهور سمكة قرش كبيرة اليوم في مياه البريقة يعيد طرح الأسئلة حول التحولات البيئية والهجرات البحرية في خليج عدن.

ويؤكد باحثون أن وجود القرش لا يعني بالضرورة خطرًا مباشرًا، بل قد يكون مؤقتًا ناتجًا عن تغيرات في درجات الحرارة أو حركة التيارات البحرية.

لكن ما لا شك فيه، أن عدن والبحر يرويان معًا فصلًا قديمًا من قصص الخوف والإثارة، عنوانه:

حين مرّ القرش من هنا.