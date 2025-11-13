فيتاليك بوترين يدافع عن اللامركزية في “بيان الثقة المعدومة”

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 11:52 صباحاً - أصدر الشريك المؤسّس لإيثريوم، فيتاليك بوترين، ووقّع على “بيان الثقة المعدومة” الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على القيم الأساسية للامركزية ومقاومة الرقابة، وحثّ المطوّرين على الامتناع عن إضافة الوسطاء ونقاط الفحص بهدف تسريع التبنّي.

وجاء البيان، الذي شارك في تأليفه أيضًا باحثا مؤسسة إيثريوم يوآف فايس وماريسا بوسنر، ليؤكّد أن منصّات العملات المشفّرة تبدأ بالتخلّي عن “انعدام الثقة” منذ اللحظة التي تدمج فيها عقدة مستضافة أو مُرحِّلًا مركزيًا موضحًا أن الأمر قد يبدو غير ضارّ في البداية، لكنه يتحوّل إلى عادة، ومع كل نقطة فحص إضافية يصبح البروتوكول أقلّ لامركزية وأقلّ تحرّرًا من الأذونات.

وقال أعضاء مؤسسة إيثريوم في البيان المنشور الأربعاء: “انعدام الثقة ليس ميزة نضيفها لاحقًا. إنّه جوهر الشيء نفسه. ومن دونه يصبح كل شيء آخر من الكفاءة وتجربة المستخدم وقابلية التوسع مجرد زخرفة فوق نواة هشّة”.

وأضافوا: “حين تغرينا التعقيدات باللجوء إلى المركزية، علينا أن نتذكّر أن كل سطر واحد من الأكواد المخصّصة للراحة يمكن أن يتحوّل إلى نقطة اختناق”.

مقتطف من بيان الثقة المعدومة. المصدر: Trustlessness.eth

ورغم أنّ البيان لم يستهدف شخصًا أو شركة بعينها، فقد تعرّضت بعض حلول الطبقة الثانية على إيثريوم لانتقادات بسبب التضحية باللامركزية لصالح التركيز على قابلية التوسع وتسريع وتيرة التبنّي.

وقال بوترين وبوسنر وفايس: “نحن لا نقيس النجاح بعدد المعاملات في الثانية، بل بمدى خفض مستوى الثقة في كل معاملة”.

وقد ظهرت الهشاشة الناجمة عن الاعتماد على الوسطاء بشكل ملموس خلال انقطاع خدمات Amazon Web الشهر الماضي. فقد فقدت شبكة Base التابعة لكوينبيس نحو 25% من قدرتها التشغيلية عندما تعطّل الـ sequencer المستضاف على AWS، بينما أظهرت Arbitrum وOptimism قدرًا أكبر من الصمود، إذ ظلّتا تعملان بكامل طاقتهما بفضل إعدادات متعددة السُحب.

ووقّع عدد من المساهمين الآخرين في منظومة إيثريوم على البيان، بينهم عضو مؤسسة إيثريوم توم تيمن والباحث المعروف باسم hitas.base.eth.

بوترين يريد أيضًا إعادة الروح السايبربنكية إلى إيثريوم

“بيان الثقة المعدومة” ليس أول بيان يدفع به بوترين. ففي ديسمبر 2023، دعا إلى “جعل إيثريوم سايبربنكيًا من جديد” من خلال تعزيز استخدام براهين المعرفة الصفرية، وتجريد الحسابات، وغيرها من تقنيات التشفير التي تعزّز الخصوصية.

مطوّرو إيثريوم ماضون في عملهم رغم تصاعد اهتمام وول ستريت

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه إيثريوم اعتمادًا مؤسسيًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، بدءًا من الموافقة على صناديق التداول الفورية لعملة إيثر (ETH) في يوليو 2023، ووصولًا إلى الاتجاه المتزايد للشركات العامة نحو شراء العملة لتعزيز ميزانياتها.

ومع ذلك، يظلّ تركيز مؤسسة إيثريوم والمطوّرين الأساسيين منصبًا على تنفيذ خارطة الطريق التقنية للشبكة بهدف جعل إيثريوم أكثر لامركزية، وأكثر سيادة ذاتية، وأكثر قدرة على مقاومة الرقابة.