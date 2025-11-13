شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •هبوط الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•ترامب يوقع قانون إعادة فتح الحكومة في الولايات المتحدة

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،بدعم الهبوط الحالي في مستويات الدولار الأمريكي ،والمتضرر من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



وقع الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" على قانون يعيد فتح الحكومة ،مما سينعش تدفق البيانات الاقتصادية الحكومية ،الأمر الذي سيوفر المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى (4,239.42 $) الأعلى منذ 21 أكتوبر الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,195.49$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,180.12$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.65%،في رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل الطلب النشط على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين عند 99.20 نقطة ،عاكسًا هبوط واسعًا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الهبوط عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قانون ينهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ،وينهي حالة الجمود السياسي في واشنطن.



يساهم هذا التطور في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي فى الولايات المتحدة، ويفتح الباب أمام عودة البيانات الحكومية المنتظمة مما يعيد الثقة مرة أخرى إلى الأسواق.



الفائدة الأمريكية

•صرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي" ستيفن ميران" يوم الاثنين بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا لشهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن التضخم آخذ في الانخفاض بينما يرتفع معدل البطالة.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 67% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 33%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحاتي مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع توقعات استئناف صدور البيانات الاقتصادية الحكومية في أقرب وقت ممكن.



توقعات حول أداء الذهب

قال محللون في بنك ANZ في مذكرة: ساهمت احتمالية ضعف البيانات الاقتصادية عقب إغلاق الحكومة الأمريكية في دفع الذهب للارتفاع، ومن المرجح أن يدعم ذلك استمرار الطلب من البنوك المركزية.

وأضافوا: ستدعم الإجراءات السياسية المواتية، وعدم اليقين الاقتصادي، ومحدودية بدائل الاستثمار، الطلب على الذهب من قِبل المستثمرين الأفراد والاستثمارات الاستراتيجية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الأربعاء بنحو 0.28 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,046.64 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يشهد جني أرباح مستحق - توقعات اليوم – 13-11-2025