كأس يونايتد: فريتس وغوف يقودان الولايات المتحدة وشفيونتيك على رأس بولندا

الرياص - اسماء السيد - سيدني : سيقود الثنائي تايلور فريتس وكوكو غوف فريق الولايات المتحدة في حملة الدفاع عن لقبه في كأس يونايتد المختلطة للمنتخبات في كرة المضرب في أستراليا، وفقا لما أعلن المنظمون الخميس، فيما ستكون إيغا شفيونتيك على رأس بولندا.

وكان فريتس المصنف سادسا عالميا وغوف الثالثة عالميا قادا فريقهما للفوز على بولندا في الدورة التي تقص شريط الافتتاح للموسم في كانون الثاني/يناير، وتُعد محطة تحضيرية مهمة قبل بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الاربع الكبرى.

وتغلبت غوف على شفيونتيك المصنّفة ثانية عالميا في مواجهة الفردي ضمن النهائي، في حين أسقط فريتس هوبرت هوركاتش الذي سيشارك أيضا هذه المرة.

ووفقا لنظام الدورة، يحق لكل فريق أن يضم ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات، وتشمل المواجهة مباراة واحدة للفردي للرجال وأخرى للسيدات، على أن يكون الحسم، إن اقتضت الحاجة، عبر مواجهة الزوجي المختلط.

في المقابل، فضّل الإيطالي يانيك سينر حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة ومنافسه الإسباني كارلوس ألكاراس المشاركة في مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية في العاشر من كانون الثاني/يناير، قبل أن يحضرا الى ملبورك بارك لاستهلال مشوارهما في البطولة الكبرى بعد ثمانية أيام.

ولم يكشف بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن مخططاته لبداية الموسم الجديد.

من جهتها، ستشارك الأميركية ماديسون كيز الفائزة بالنسخة الأخيرة من بطولة أستراليا بدورة أديلاييد الدولية بين 12 و17 كانون الثاني/يناير، إضافة إلى السويسرية بليندا بينتشيتش.

وتستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة اولى عالميا والتي خسرت نهائي أستراليا أمام كيز، عامها الجديد بالمشاركة في دورة بريزبين الدولية ذلك في سعيها لإحراز لقبها الكبير الخامس في مسيرتها.

وستكون ألمانيا بقيادة نجمها ألكسندر زفيريف الى جانب الوافدة الجديدة إيفا ليس، في ظل الطموحات بإحراز اللقب الثاني في كأس يونايتد بعد عام 2024.

وتتمثل اليابان بناومي أوساكا الفائزة بأربع بطولات كبرى، إلى جانب النجم الشاب شينتارو موشيزوكي الفائزة ببطولة ويمبلدون للناشئين لعام 2019.