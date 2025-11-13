شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن: ارتفاع محتمل في ساعات الانقطاع إلى 16 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – الخميس 13 نوفمبر 2025

تشهد مدينة عدن تدهورًا متزايدًا في خدمة الكهرباء، حيث بلغت ساعات الانقطاع حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل 14 ساعة مقابل ساعتين فقط تشغيل، مع توقعات بارتفاع الانقطاع إلى 16 ساعة قبل الفجر.

وأوضح مصدر في مؤسسة الكهرباء أن التوليد الحالي لا يتجاوز 65 ميجاوات من محطة الرئيس، فيما لا تزال بقية المحطات خارج الخدمة في انتظار تزويدها بالوقود، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة خلال الساعات القادمة.