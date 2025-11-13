شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن: ارتفاع محتمل في ساعات الانقطاع إلى 16 ساعة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن – الخميس 13 نوفمبر 2025
تشهد مدينة عدن تدهورًا متزايدًا في خدمة الكهرباء، حيث بلغت ساعات الانقطاع حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل 14 ساعة مقابل ساعتين فقط تشغيل، مع توقعات بارتفاع الانقطاع إلى 16 ساعة قبل الفجر.
وأوضح مصدر في مؤسسة الكهرباء أن التوليد الحالي لا يتجاوز 65 ميجاوات من محطة الرئيس، فيما لا تزال بقية المحطات خارج الخدمة في انتظار تزويدها بالوقود، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة خلال الساعات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء عدن: ارتفاع محتمل في ساعات الانقطاع إلى 16 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.