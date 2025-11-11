شكرا لبحثكم عن خبر مناشدة لإنقاذ طفل مولود في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مناشدة إنسانية عاجلة لإنقاذ حياة الطفل المولود من أبناء مديرية الأزاراق، والذي لا يتجاوز عمره أربعة أيام، ويعاني من حالة طبية حرجة تتمثل في قيلة دماغية خلقية (Occipital Meningoencephalocele)، وهو تشوّه نادر يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإزالة وترميم المنطقة المتضررة من الدماغ.

وقد قدّر مستشفى عدن التعاوني الخيري تكلفة العملية والفحوصات والعناية اللازمة بما يقارب 1,063,150 ريال يمني، قابل للزيادة حسب تقارير المستشفى، وهي تكلفة تفوق قدرة الأسرة التي تمر بظروف معيشية صعبة.

ندعو إلى مد يد العون لهذا المولود البريء، فحياته الآن معلقة بفرصة علاج واحدة قد لا تتكرر.

للتواصل مع مرافق أسرة الطفل: 771907378

أرقام إدارة المستشفى موجودة في التقارير المرفقة.

ملاحظة: كتب اسم الطفل في التقارير مقرونا باسم والدته كونه كونه لم يسمى بعد.