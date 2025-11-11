شكرا لبحثكم عن خبر راتب بلا عمل.. إيلون ماسك يعلن نهاية الفقر والوظائف للأبد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سلسلة من التصريحات المثيرة خلال اجتماع المساهمين الأخير، مؤكداً أن الروبوت البشري «أوبتيموس»، الذي تطوره الشركة، سيقود ثورة اقتصادية عالمية «تقضي على الفقر»، وتُدخل البشرية في عصر الدخل المرتفع الشامل، في وقت وافق فيه المساهمون على منحه حزمة تعويضات قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وهي من الأكبر في تاريخ الشركات المدرجة.

وقال ماسك أمام المساهمين، وسط هتافات متصاعدة حملت اسمه: «الناس يتحدثون عن القضاء على الفقر وتأمين رعاية صحية مذهلة للجميع، في الحقيقة، هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك، وهي روبوت أوبتيموس».

وأضاف أغنى رجل في العالم مؤكداً: «أوبتيموس سيقضي فعلياً على الفقر»، وفقا لـ Business Insider.

ويُعد الروبوت أهم رهان تسلا للسنوات المقبلة، رغم أن الشركة اشتهرت سابقاً باعتبارها من أبرز مصنّعي السيارات الكهربائية.

وذهب ماسك إلى أبعد من ذلك قائلاً: «نحو 80% من قيمة تسلا المستقبلية ستأتي من أوبتيموس»، مضيفاً أن الروبوت قد يرفع القيمة السوقية للشركة إلى 25 تريليون دولار مستقبلاً.

الروبوت الذي ظهر لأول مرة تحت اسم «تسلا بوت» عام 2021 تطور لاحقاً إلى «أوبتيموس Gen2»، حيث نشرت الشركة في نهاية 2023 مقاطع تُظهر قدرته على المشي بسرعة أعلى بنسبة 30%، والقيام بحركات بدنية دقيقة مثل القرفصاء والتقاط البيض دون كسره.

وفي أحد الأحداث الترويجية، ظهر الروبوت وهو يوزع الحلوى في الهالوين، ويؤدي تمارين كونغ فو مع الممثل جاريد ليتو، ويرقص على المسرح خلال اجتماع المساهمين الأخير.

ووفقاً لماسـك، سيؤدي أوبتيموس إلى مضاعفة حجم الاقتصاد العالمي بما بين 10 إلى 100 مرة، إذ سيعمل الروبوت على مدار 24 ساعة يومياً، ما يمنحه إنتاجية تفوق الإنسان بخمس مرات سنوياً.

كما كشف أن العمل سيصبح «اختيارياً»، قائلاً: «الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستستبدل جميع الوظائف. العمل سيكون مثل زراعة خضرواتك في الحديقة بدل شرائها من المتجر».

وفي طرح غير تقليدي، قال ماسك إنه يمكن استخدام الروبوتات في متابعة السجناء ومنعهم من ارتكاب الجرائم، بدلاً من سجنهم فعلياً، مضيفاً: «يمكن للروبوت مرافقتك ومنعك من القيام بأي فعل غير قانوني».

ورغم الرؤية المستقبلية الطموحة، يقر ماسك بأن الطريق مليء بالتحديات. فقد تأثرت عملية إنتاج الروبوت بقيود التصدير التي فرضتها الصين على بعض المعادن النادرة، ما دفع الشركة للبحث عن مصادر بديلة.

كما أشار بعض خبراء الروبوتات العاملين سابقاً في تسلا إلى أن الشكل البشري للروبوت ليس الأنسب للعمل الصناعي، إذ تعتمد المصانع على مهام متكررة وسريعة، بينما الروبوتات البشرية أكثر تعقيداً.

وبحسب ماسك، تخطط تسلا لبدء استخدام آلاف الروبوتات داخل مصانع الشركة قبل نهاية العام الحالي، على أن ترتفع الأعداد إلى ملايين الوحدات بعد بدء الإنتاج الضخم، مع توقع الوصول إلى مليون وحدة سنوياً بحلول 2030. ويستهدف ماسك بيع الروبوت بسعر يتراوح بين 20,000 و30,000 دولار.

واختتم ماسك قائلاً: «التطبيق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي والروبوتات، إذا سار في الاتجاه الصحيح، هو ما سيقود إلى نوع من اليوتوبيا الشيوعية». وبينما يصف نفسه بأنه «مفرط التفاؤل مرضياً»، يرى أن المستقبل بات أقرب مما يعتقد الكثيرون.