أمانة الشرقية تعرض جهود البلديات في تحسين المشهد الحضري في المنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمين المنطقة الشرقية يناقش أعمال تحسين المشهد الحضري

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء 20/5/1447هـ، أعمال وجهود الأمانة والبلديات في برنامج وخطة تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.

### الاجتماع الأسبوعي

في اجتماع أسبوعي، حضره الوكلاء ورؤساء البلديات في مقر وكالة البلديات، تم مناقشة مؤشر التشوه البصري لشهر أكتوبر 2025م، مع التركيز على تسوير المباني والهناجر المخالفة والحواجز الخرسانية.

### جهود الأمانة

تمت مناقشة جهود الأمانة لشهر نوفمبر 2025م، ومنهجية رصد المناطق للسيطرة على التشوهات البصرية بالإضافة إلى بوابة البلاغات التي سجلت 471 ملاحظة خلال الشهر.

### الحواجز المؤقتة

تم التطرق أيضًا للحواجز المؤقتة في المناطق ذات الأولوية وشهادة امتثال المباني للمرحلة الأولى.

### مبادرة الراصد المعتمد

تم إطلاق مبادرة الراصد المعتمد عبر منصة “ممتثل” للحد من التشوه البصري والمخالفات البلدية وتشجيع المجتمع على المشاركة في رصد المخالفات.

### تحليل أداء البلديات

تمت مناقشة تحليل أداء البلديات للربع الثالث وجهود بلدية بقيق في تأهيل وتطوير حديقة المنتزه.

### تقرير بلاغات التشوه البصري

ختم الاجتماع بتقديم تقرير بلاغات التشوه البصري منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث بلغ إجمالي البلاغات 78404 بلاغات و21856 طلبًا في أمانة المنطقة الشرقية. تم عرض نماذج للإغلاقات الصحيحة والخاطئة للبلاغات.