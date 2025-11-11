احتفال اليوم العالمي لمرض السكري بمستشفى الصحة النفسية في الهفوف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقام مستشفى الصحة النفسية بالهفوف فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للسكري في بهو العيادات الخارجية، حيث هدفت الفعالية إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية من داء السكري وضرورة اتباع أساليب حياة صحية.

تم تقديم فحوصات واستشارات توعوية للمراجعين والزوار، بهدف توعيتهم بأهمية الحفاظ على صحة الجسم والتغذية السليمة.

وقد شهدت الفعالية إقبالا كبيرا من الزوار الذين استفادوا من النصائح الصحية المقدمة من قبل فريق الأطباء والممرضين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي ينظمها المستشفى لرفع مستوى الوعي الصحي بين المجتمع المحلي وتشجيعهم على الاهتمام بصحتهم بشكل دوري ومستمر.

وقد تم توثيق الفعالية من خلال صور تظهر النشاطات التوعوية والاستشارية التي تم تقديمها، والتي نالت إعجاب الحضور وحظيت بتفاعل إيجابي من قبل الجميع.

نتمنى أن تكون هذه الفعالية بداية لمزيد من الجهود التوعوية في مجال الصحة والوقاية من الأمراض، وأن تسهم في تحسين الوضع الصحي للمجتمع بشكل عام.