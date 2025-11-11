محافظ القطيف يزور جمعيتي حلة محيش وأم الحمام ويطلع على نشاطاتهما

عدن - ياسمين عبدالعظيم - محافظ القطيف يلتقي رئيس جمعية حلة محيش ويشيد بجهود الجمعيات الخيرية

القطيف – الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025

التقى محافظ القطيف عبدالله بن علي السيف، اليوم، في مقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية حلة محيش للتنمية الأهلية علي بن إبراهيم الدمستاني، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية اللقاء، رحب السيف بالحضور، واطلع على عرض موجز تناول أبرز مشاريع الجمعية وبرامجها التنموية وخططها المستقبلية، مشيدًا بالدور الإيجابي لجمعيات التنمية في المحافظة وما تقدمه من مبادرات نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانب آخر، استقبل السيف في مقر المحافظة رئيس مجلس إدارة جمعية أم الحمام الخيرية للخدمات الإنسانية سلمان بن عبدالله آل عباس، وعددًا من أعضاء المجلس.

واطلع خلال اللقاء على تقرير استعرض أنشطة الجمعية وبرامجها في مجالات الدعم الأسري والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد، إضافة إلى المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع دائرة الشراكات المجتمعية.

وأكد السيف أهمية الدور الذي تضطلع به جمعيات المحافظة الخيرية في خدمة المستفيدين وتعزيز التكافل الاجتماعي، مبينًا أن ما تحققه منجزات هو ثمرة لدعم ولاة الأمر، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التميز في العمل الخيري والإنساني.