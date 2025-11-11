حبس مديرة المكتب الفني بـ«إسكان القاهرة» ومقاولين بتهمة «الرشوة»

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، واثنين من أصحاب شركات المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى وتدعي «ف- ص» طلبت رشوة من المتهمين «ع- ف» و«ط- ف» صاحبي شركتي مقاولات للإخلال بأعمال وظيفتها نظير تسهيل رسو عدد من المناقصات الخاصة بأعمال صيانة عدد من المولات والحدائق التابعة بالمحافظة على شركتيهما.

كانت أجهزة الرقابة الإدارية حصلت على إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا بتتبع وتسجيل المكالمات الخاصة للمتهمين بعد أن وردت اليهم معلومات بطلب المتهمة الأولى مديرة مكتب مديرية الإسكان والقائم بأعمال مدير عام المباني بديوان محافظة القاهرة رشوة من المتهمين الثاني والثالث، وبعد تأكد الأجهزة المعنية من المعلومات وطلبها الرشوة، استصدرت أذن من النيابة للقبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 3600 إداري عابدين.

وعرض المتهمين على النيابة العامة، وتم مواجهتهم بما جاء من اتهامات بتلقي الأولى رشوة مقابل الإخلال بأعمال وظيفتهم بتسهيل رسو مناقصة لصالح شركتي المتهمين بأن يكونا مسؤولين عن أعمال صيانة عدد من المولات والحدائق في محافظة القاهرة، وبعد انتهاء النيابة العامة من جلسة التحقيق معهم أمس، أصدرت قرارها المتقدم وتم نقل المتهمين الثلاثة لمحبسهم.

المصري اليوم