إدارة الحج بكسلا تدشن المنبر الإرشادي التنويري للحجاج

دشن مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية كسلا، الدكتور الأمين علي الأمين، ظهر الاثنين، بالمسجد الكبير بمدينة كسلا، بداية المنبر الإرشادي التنويري، مواصلة للإجراءات المبدئية للتسجيل لحج هذا العام 1447 هجرية، والذين بلغ عددهم حتى الآن عدد (1200) حاج.

وأوضح الدكتور الأمين أن الإدارة درجت على تنظيم المنابر الإرشادية في المساجد الكبيرة بجميع المحليات بالولاية، بالتعاون مع الدعاة والعلماء، حول فقه الحج والعمرة، ضمن إجراءات التقديم للتسجيل المبكر الذي بدأته الإدارة في شهر سبتمبر عبر الرابط الإلكتروني، ومناديب الحج بالمحلية، حيث بلغ التسجيل (1200) حاج.

وأضاف الدكتور الأمين أن ذلك يسهم في تنبيه الراغبين لأداء المناسك وتهيئتهم النفسية والمادية. وأكد على أهمية هذه المنابر في تثقيف المسلمين بقواعد وفقه الحج الذي يعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام التي يجب أن يلتزم بها الحاج ليفوز بالحج المبرور.

وأشار الدكتور الأمين إلى الإقبال الكبير على التسجيل الذي يستمر حتى يتم الإعلان من الأمانة العامة بداية التسجيل الرسمي وتوزيع حصص وتكلفة الحج للولايات، بجانب تنظيم عدد من اللقاءات مع القيادات الدعوية والمجتمعية ووسائط التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى كافة المستهدفين. وعبر عن تمنياته بالتوفيق للجميع لأداء مناسك الحج.

وقدم مدير الإدارة العامة للدعوة والإرشاد شرحاً مفصلاً لأهداف المنبر الإرشادي الذي يستضيف يوم الإثنين من كل أسبوع بالمسجد الكبير بكسلا، ويوم الأحد من كل أسبوع بمدينة حلفا الجديدة، دعاة لإرشاد المصلين حول فقه الحج.

وحث القادرين على الإسراع للتسجيل المبدئي بجانب تعميم هذا المنبر لبقية المحليات لتعم الفائدة. وأكد تعاون الإدارة العامة للإرشاد مع الإدارة العامة للحج لتنفيذ كافة المنابر الدعوية وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية أداء فريضة الحج.