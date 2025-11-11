اسواق محاصيل القضارف تستقبل اكثر من (52) الف جوال سمسم

استقبلت اسواق محاصيل ولاية القضارف خلال الشهر الجاري عدد (52,585) جوال سمسم للموسم الزراعي (2025-2026) مع بداية عمليات حصاد محصول السمسم وسط تفاؤل كبير من المزارعين بانتاجية عالية لمحصول السمسم هذا العام مقارنة مع عدد (54,189) جوال للعام الماضي لنفس الفترة من ذات اليوم.

واشار الاستاذ مصطفى احمد الحسين مدير عام اسواق محاصيل القضارف في تصريح (لسونا) بداية تدفقات محصول السمسم للاسواق توطئة لاعلان افتتاح الموسم التسويقي وفتح المزاد خلال الفترة المقبلة.

واكد اكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية لافتتاح الموسم التسويقي الجديد خلال نوفمبر الجاري. مشيرا لاستكمال معايرة كافة الموازين الرقمية وادخال الطرناطة لاول مرة هذا العام لتسهيل عمليات الوزن لكافة المحاصيل لاستقبال الحدث الاقتصادي الكبير بافتتاح الموسم التسويقي الجديد.