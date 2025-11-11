اسواق محاصيل القضارف تستقبل اكثر من (52) الف جوال سمسم

استقبلت اسواق محاصيل ولاية القضارف خلال الشهر الجاري عدد (52,585) جوال سمسم للموسم الزراعي (2025-2026) مع بداية عمليات حصاد محصول السمسم وسط تفاؤل كبير من المزارعين بانتاجية عالية لمحصول السمسم هذا العام مقارنة مع عدد (54,189) جوال للعام الماضي لنفس الفترة من ذات اليوم.
واشار الاستاذ مصطفى احمد الحسين مدير عام اسواق محاصيل القضارف في تصريح (لسونا) بداية تدفقات محصول السمسم للاسواق توطئة لاعلان افتتاح الموسم التسويقي وفتح المزاد خلال الفترة المقبلة.
واكد اكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية لافتتاح الموسم التسويقي الجديد خلال نوفمبر الجاري. مشيرا لاستكمال معايرة كافة الموازين الرقمية وادخال الطرناطة لاول مرة هذا العام لتسهيل عمليات الوزن لكافة المحاصيل لاستقبال الحدث الاقتصادي الكبير بافتتاح الموسم التسويقي الجديد.
وقال ان هناك العديد من الشركات التي قدمت لدخول المزاد هذا العام بعد ان استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة. وقال ان باب التقديم لدخول المزاد ما زال مفتوحا للشركات والبيوتات التجارية، مؤكدا استمرار عمليات التداول في محصول السمسم خارج المزاد حيث تراوح سعر قنطار السمسم اليوم (45 كيلو) مابين (140-150) جنيه مقارنة مع بداية العام الماضي لذات الفترة والتي تراوح فيها سعر قنطار السمسم ما بين (148-152) الف جنيه للقنطار.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
