الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-11 05:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واجه سعر الغاز صعوبة بتجاوز مستوى 4.520$ والذي يشكل بدوره لعائق إضافي أمام الاندفاع الصاعد ليجبره ذلك على تشكيل بعض التداولات المختلطة باستقراره حاليا قرب 4.380$.

 

نود التذكير بأن ثبات التداولات ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, إضافة لتشكيل مستوى 4.200$ للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الإيجابي ليكرر السعر محاولات اختراق العائق الحالي وتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 4.750$ وصولا خلال الفترة القريبة نحو 4.910$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.200$ و 4.520$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا