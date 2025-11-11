- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-11 05:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واجه سعر الغاز صعوبة بتجاوز مستوى 4.520$ والذي يشكل بدوره لعائق إضافي أمام الاندفاع الصاعد ليجبره ذلك على تشكيل بعض التداولات المختلطة باستقراره حاليا قرب 4.380$.
نود التذكير بأن ثبات التداولات ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, إضافة لتشكيل مستوى 4.200$ للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الإيجابي ليكرر السعر محاولات اختراق العائق الحالي وتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 4.750$ وصولا خلال الفترة القريبة نحو 4.910$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.200$ و 4.520$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع