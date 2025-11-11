تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 11-11-2025

تفاعل سعر المؤشر يوم أمس مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك مشكلا بذلك لاندفاع إيجابي واضح ليضغط من خلاله على الحاجز المتمركز قرب 24050.00 بهدف إيجاد منفذ لتجديد المحاولات الصاعدة من جديد.

نشير إلى أن اتحاد المؤشرات الرئيسية حاليا بتوفيرها للعزم الإيجابي يدعونا لانتظار تأكيد اختراق السعر للحاجز الحالي ليمكنه ذلك من تحقيق مكاسب عديدة قد تبدأ من 24245.00 و24440.00 على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة ومن ثم ليحاول اختبار محور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 23830.00 قبل تسجيله لأي من الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23950.00 و 24220.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق