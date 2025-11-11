الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 11-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-11 05:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر الزوج بتقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المتمركز عند 109.30 لنلاحظ اندفاعه بشكل صاعد واستقراره حاليا قرب 110.00 مؤكدا بذلك تمسكه بالسيناريو الرئيسي الصاعد.

 

كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمحطات إضافية بدأ من 110.50 وصولا للحاجز التالي المتمركز عند 111.05.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 109.60 و 110.50

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

