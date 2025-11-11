تحديث توقع سعر الفضة اليوم 11-11-2025

نجح سعر الزوج بتقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المتمركز عند 109.30 لنلاحظ اندفاعه بشكل صاعد واستقراره حاليا قرب 110.00 مؤكدا بذلك تمسكه بالسيناريو الرئيسي الصاعد.

كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا لمحطات إضافية بدأ من 110.50 وصولا للحاجز التالي المتمركز عند 111.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 109.60 و 110.50

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع