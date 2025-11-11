شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار مع تركّز الأنظار على البيانات الأمريكية المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء أمام الين الياباني ذي الصفة الآمنة، وكذلك أمام الدولار الأسترالي المرتبط بالنمو، مع ازدياد حذر المستثمرين تجاه المخاطر وتحول تركيزهم إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة بعد انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.



وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، لامس الين أضعف مستوياته منذ فبراير، بينما حافظ الدولار الأسترالي على بعض مكاسبه أمام العملة الأمريكية.



وخلال الأيام الأخيرة، حققت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة، في حين تراجعت العملات الآمنة مثل الين، وسط تفاؤل الأسواق بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.



الأسواق تأخذ في الاعتبار نهاية الإغلاق الحكومي



يتوقع المستثمرون أن ينتهي الإغلاق الحكومي الأمريكي خلال الأيام المقبلة، بعد أن وافق مجلس الشيوخ يوم الإثنين على تسوية تعيد تمويل الوكالات الفيدرالية وتوقف حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة في الحكومة.



وقالت إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة بي إن بي باريبا: "توقعاتنا تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكًا، وأن التضخم يتراجع بوتيرة معتدلة، وهو ما ينبغي أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ثم التحلي بمزيد من الحذر خلال عام 2026."



وأضافت: "قراءتنا للوضع الاقتصادي تفيد بأننا لا نزال في مرحلة توظيف وتسريح منخفضة، من دون مؤشرات واضحة على ضغوط اقتصادية... لكن دعونا ننتظر ما ستكشفه البيانات المقبلة."



وتتجه صفقة إنهاء الإغلاق الآن إلى مجلس النواب، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يأمل في تمريرها في أقرب وقت ممكن، ربما الأربعاء، تمهيدًا لإرسالها إلى الرئيس ترامب لتوقيعها وإقرارها.



وقال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في ING: "لن يكون هناك اتجاه واضح للأسواق في الأيام المقبلة، إذ إن احتمالات إعادة فتح الحكومة تقلل من تأثير الإغلاق على النمو، لكن استئناف صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية يحمل في طياته مخاطر هبوط غير ضئيلة للدولار."



وأضاف: "نعتقد أن الأسواق تقلل من تقدير المخاطر السلبية التي قد تواجه سوق العمل وأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة، وبالتالي الدولار حتى نهاية العام." واستقر اليورو تقريبًا عند 1.1555 دولار.



وقال تييري ويزمان، استراتيجي العملات العالمية وأسعار الفائدة لدى ماكواري غروب: "الخلاصة هي أن نهاية الإغلاق الحكومي ستساعد في تجنب تباطؤ أكثر حدة في الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات."



الجنيه الإسترليني يتراجع والين تحت الضغط



تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.40% إلى 1.3126 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل البريطانية تباطأت بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام.



وارتفع الدولار بنسبة 0.10% إلى 154.28 ينًا، بعد أن لامس 154.495 ينًا، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير.



وتعرض الين لضغوط بعد أن دعت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي صانعي السياسات إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في وقت أصبح فيه صانعو السياسة الأمريكيون أكثر حذرًا بشأن مزيد من خفض الفائدة.



أما الدولار الأمريكي فقد تراجع بنسبة 0.25% إلى 0.6520 أمام الدولار الأسترالي، منهياً موجة صعود استمرت يومين.



وكان الفرنك السويسري في طريقه إلى رابع ارتفاع يومي على التوالي، بعدما قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تعمل مع سويسرا على اتفاق لخفض التعريفة الجمركية البالغة 39%. وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.15% إلى 0.8035.