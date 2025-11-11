الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-11 11:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول بتحركاته السابقة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي، مستفيداً من تحركاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعد السعر حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 3,660$، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطعات سلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بها، ما قد يعيق من تقدم السعر على المدى القريب.

