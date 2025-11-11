- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-11 11:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الذهب (GOLD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 4,155$، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من كل ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة نظراً لحاجته إلى تصريف هذا التشبع الشرائي.