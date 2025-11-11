تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-11-2025

استقر سعر الذهب (GOLD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 4,155$، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من كل ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة نظراً لحاجته إلى تصريف هذا التشبع الشرائي.