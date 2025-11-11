الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-11-2025

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-11 11:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الذهب (GOLD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 4,155$، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من كل ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة نظراً لحاجته إلى تصريف هذا التشبع الشرائي.

