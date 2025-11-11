تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 11-11-2025

استمر صعود سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف هذا التشبع الشرائي وهو ما لم ينعكس على حركة السعر، ما يشير إلى حجم وقوة الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من هذا المسار.