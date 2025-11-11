الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 11-11-2025

2025-11-11 11:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر صعود سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف هذا التشبع الشرائي وهو ما لم ينعكس على حركة السعر، ما يشير إلى حجم وقوة الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من هذا المسار.

