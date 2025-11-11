تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-11-2025

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الإشارات الإيجابية التي تظهر على مؤشرات القوة النسبية، والتي تعكس تحسناً في الزخم الداعم لحركة السعر، يأتي ذلك في ظل استمرار محاولات الزوج تعزيز تعافيه بعد تراجعات سابقة محدودة.

كما يحصل الزوج على دعم إضافي من بقائه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز استمرار الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، ويرفع من احتمالات استكمال الارتفاع خلال الفترات القادمة طالما حافظ السعر على تداولاته فوق هذا الدعم الديناميكي المهم.