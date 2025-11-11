شكرا لبحثكم عن خبر فرحان المنتصر يدعو صندوق صيانة الطرق للتحرك العاجل ومعالجة الحفر في شوارع عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – خاص

دعا الإعلامي فرحان المنتصر صندوق صيانة الطرق والجسور إلى التحرك العاجل لتنفيذ معالجات ميدانية محدودة وسريعة للحفر والمطبات المنتشرة في عدد من شوارع العاصمة عدن، مؤكدًا أن الوقاية خير من إعادة التأهيل المكلف لاحقًا.

وأوضح المنتصر في منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك" أن الصندوق، وفق مهامه الأساسية، يعنى بعمليات الصيانة الدورية للطرق والجسور، سواء كانت صيانة كبرى أو محدودة، مشيرًا إلى أن معالجة الحفر البسيطة الناتجة عن تسرب مياه الأمطار أو طفح المجاري تمثل تدخلًا بسيطًا من حيث التكلفة لكنه يوفر على الصندوق ملايين الدولارات التي قد تُنفق لاحقًا على إعادة تأهيل طرق متضررة بالكامل.

وأكد أن منطق الصيانة الوقائية يقتضي أن يتحرك الصندوق بفريق عمل صغير مزود بكمية من الإسفلت لمعالجة بعض الحفر، على أن تبدأ العملية من الخطوط الرئيسية ثم تتوسع تدريجيًا لتشمل الطرق الأخرى في المدينة.

وأشار المنتصر إلى أن بداية خراب الطريق تكون غالبًا من حفرة صغيرة سببها إما مياه الأمطار أو سوء تنفيذ المشاريع أو توجيه مجاري المنازل إلى الطرق لغياب المناهل، محذرًا من أن استمرار هذا الإهمال يؤدي إلى خسائر مضاعفة يتحملها الصندوق لاحقًا.

وأضاف أنه لاحظ بنفسه تزايد الحفر في طريق الجسر وطريق المملاح وأمام بعض المراكز التجارية، مؤكدًا أنه قبل عام خسر أحد إطارات سيارته بسبب إحدى تلك الحفر.

وختم المنتصر حديثه بالقول إن المسؤولين وإن كانت سياراتهم الكبيرة تمر دون تأثر، إلا أن المواطنين أصحاب السيارات الصغيرة يعانون يوميًا من المطبات والحفر التي باتت تشوه وجه المدينة وتؤذي المركبات.