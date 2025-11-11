شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح العقارية السعودية ترتفع إلى 38.9 مليون بالربع الثالث وتقفز 898% في تسعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•مجلس الشيوخ يمرر اتفاق إنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،وسط طلب استثماري قوي على المعدن الثمين كملاذ آمن ،خاصة في ظل الاحتمالات القائمة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



ويكبح المكاسب ،استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية ،خاصة بعد تمرير مجلس الشيوخ اتفاق مبدئي ينهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (4,149.02 $) الأعلى منذ 23 أكتوبر الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,115.06$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,114.94$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.9%،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 16 أكتوبر الماضي ، بفضل الطلب النشط على المعدن الثمين.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط توقع الأسواق انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، خاصة بعدما أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الاثنين، اتفاقًا من شأنه استعادة التمويل الفيدرالي وإنهاء أطول إغلاق حكومي.



يتجه الاتفاق الآن إلى مجلس النواب، حيث صرّح رئيس المجلس"مايك جونسون" برغبته في إقراره يوم الأربعاء وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.



الفائدة الأمريكية

•أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف في أوائل نوفمبر وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي على الإطلاق.



•صرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي" ستيفن ميران" يوم الاثنين بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا لشهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن التضخم آخذ في الانخفاض بينما يرتفع معدل البطالة.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 63% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 37%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحاتي مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع توقعات استئناف صدور البيانات الاقتصادية الحكومية بداية من يوم الخميس المقبل.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": فكرة أن الإغلاق الحكومي يوشك على الانتهاء فُسرت على أنها إزالة لمستوى من حالة عدم اليقين، مما منح الأسواق الإذن للعودة إلى واحدة من أبرز السرديات المضاربية هذا العام.



وأضاف سبيفاك: الاتجاه السائد لبقية العام لا يزال يميل إلى الصعود، وفي هذه المرحلة يبدو أن المسار الأقل مقاومة أمام الذهب هو العودة إلى أعلى مستوى سجله في أكتوبر، وقد نتجه إلى مستويات أعلى بعد ذلك.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,042.06 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يواصل الصعود - توقعات اليوم – 11-11-2025