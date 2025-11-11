انت الان تتابع خبر السيد الصدر يؤكد عدم دعم اي حزب او كيان او مرشح للانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة له، "إنّ كل من يدعي من الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الأفراد دعمنا له في الانتخابات الحالية فهو كاذب.. وكل من يصدّقهم فهو إما واهم وإما مندس لا يمت لنا بصلة على الإطلاق".وأضاف: "فنحن مقاطعون ولن نشاركهم بفسادهم وتبعيتهم ولا بسلاحهم المنفلت فحب الوطن من الإيمان. والسلام على من اتبع الهدى".