انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تكشف الهدف من حضور الانتخابات العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للبعثة، أن "الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثتها لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي السفير فائد مصطفى، التقى مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر احمد محمد، بمقر المفوضية".وأكد رئيس البعثة، أن "الهدف يتمثل في رصد مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، ومتابعة مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة ومدى تماشيها مع المعايير الدولية".

من جهته، استعرض رئيس المفوضية "مسار الانتخابات التي جرى الإعداد لها من مختلف أبعادها القانونية والفنية"، مؤكداً على أن "المفوضية قد استكملت كافة الاستعدادات اللوجستية الخاصة لتوفير أفضل الظروف لإجرائها وانجاحها، كما تم استعراض مجريات عملية الاقتراع الخاصة بيوم التصويت الخاص، مشيراً إلى أنها تمت بسلاسة ويسر".

واضاف ان "رئيس بعثة الجامعة العربية التقى رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) أمير راين، حيث جرى استعراض مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وابعادها، واستمع إلى عرض وافٍ حول دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية".

