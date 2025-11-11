شكرا لبحثكم عن خبر طلاب يعثرون على ثلاجة عمرها 2000 عام.. ماذا وجدوا بداخلها؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اكتشاف أثري مدهش، عثر طلاب من جامعة كولونيا على "ثلاجة" عمرها ألفي عام داخل متحف LWL-Römermuseum في هالترن آم سي، ألمانيا، لتكشف عن نظام تبريد روماني مبتكر للحفاظ على الطعام طازجا.

وقد نشر هذا الاكتشاف حديثًا في مجلة Archaeology in Westphalia-Lippe، ويقدم لمحة فريدة عن الحياة اليومية للجنود في قاعدة أليسو العسكرية، إحدى أهم القواعد الرومانية في شمال الإمبراطورية.

وعثر الطلاب في داخل الثلاجة على أوانٍ فخارية فاخرة (تيرا سيجيلاتا)، وجرار رومانية مستوردة، وأدوات يومية، ما يمنح لمحة فريدة عن حياة الجنود الرومان اليومية ورفاهيتهم حتى في الحدود الشمالية للإمبراطورية. وفقًا للدكتورة بيتينا تريميل، يظهر هذا الاكتشاف أن الجنود كانوا يعيشون تجربة طعام راقية، حتى في المواقع النائية.

أبرز الاكتشافات في الموقع كانت حفرة تبريد رومانية، وهي نظام تخزين مبتكر يشبه "الثلاجة القديمة"، محفور في الأرض ومبطّن بطين أو حجر أو قش أو رمل لتوفير عزل حراري، وفقا لموقع "dailygalaxy".

وقد استخدمت هذه الحفر لتخزين الأطعمة والمشروبات الباردة، خصوصا في المناطق الشمالية ذات المناخ البارد، حيث لم تُستخدم أنظمة التبريد الأكثر تعقيدًا مثل غرف الهيدوكاوست التي كانت شائعة في المناطق الدافئة. وتشير التقديرات إلى أن الحفرة كانت مغطاة بألواح خشبية لتوفير أفضل حماية للطعام.

إلى جانب هذا الاكتشاف المبتكر، كشف الفريق عن آثار خنادق الأعمدة العريضة، والتي يُرجح أنها بقايا عملية "الهدم الساخن"، إذ كان الجنود يحرقون الأعمدة الخشبية للمنشآت قبل إزالتها.

ويعتقد الباحثون أن هذا يعكس الانسحاب السريع والفوضوي للجنود الرومان بعد هزيمة غابة تويتوبورغ عام 9 ميلادي على يد القبائل الجرمانية، وهي هزيمة أجبرت الإمبراطورية على التخلي عن مواقعها في جرمانيا.

يمثل اكتشاف هذه الحفرة ومجموعة الأدوات الفخارية نافذة نادرة على الهندسة الرومانية وثقافة الطعام العسكرية، موضحًا كيف دمج الرومان الابتكار الهندسي مع الحياة اليومية للجنود، حتى في أبعد الحدود. كما يعكس هذا الاكتشاف قدرة الباحثين على إعادة بناء تفاصيل الحياة اليومية قبل ألفي عام، ويؤكد أهمية المسوحات والتنقيبات الطويلة الأمد لفهم التاريخ البشري بعمق.