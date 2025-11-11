انت الان تتابع خبر السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لماذا اختار السوداني ياسر أسود لينتخبه؟المصدر أوضح أن "الأسباب التي دعت السوداني لاختيار هذا المرشح بالذات، لأنه شاب تمكن من بناء نفسه بنفسه وصاحب قصة نجاح فريدة".

من هو ياسر أسود؟

-صاحب قصة نجاح في القطاع الخاص بعدما تمكن من إنشاء سلسلة "كهوة وكتاب" التي يرتادها المثقفون من كل مكان.

-والده أحد ضحايا الارهاب فهو ابن شهيد حيث استشهد والده في تفجيرات شارع المتنبي عام 2007 .

-استاذ جامعي من مواليد 1987 حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة بغداد.

-لم يسبق انتمائه لأي جهة سياسية.

-ينتمي للطبقة المثقفة ولديه دار نشر معروف في الوطن العربي.