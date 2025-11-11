انت الان تتابع خبر الحسان لـ "الخليج 365": العملية الانتخابية تسير بدون ضغوط وبانسيابية عالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان في لقاء خاص للسومرية نيوز، انه "ندعو المواطنين حسن الاختيار في الانتخابات التي تجري الان"، مشيرا الى انه " يجب اختيار من يضمن مستقبل أطفال العراق".وذكرت مفوضية الانتخابات أمس الاثنين، ان "عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساء".

وتابع أن "المشهد الانتخابي يطمئن في عموم العراق، ونأمل أن تنتهي الانتخابات باختيار الشخصيات الكفوءة لخدمة البلد".

وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة".