شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تضبط الازدواج الوظيفي وتقرر شطب المخالفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن عن إيقاف صرف مرتبات جميع الموظفين الذين تم رصد ازدواج وظيفي أو اشتباه ولم يحضروا لإجراء المطابقة أو الاستقالة، وذلك ابتداءً من شهر نوفمبر 2025.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الإجراء يشمل مكاتبها في المحافظات، وأنه سيتم التعميم بأسماء المتخلفين عن المطابقة أو الاستقالة، تمهيدًا لإيقاف مرتباتهم بشكل نهائي في حال عدم حضورهم خلال المهلة المحددة.

وأوضح البيان أن الإعلان المرفق يتضمن أسماء الموظفين المتخلفين في المحافظات الرئيسية (الدوواين، عدن، تعز، مأرب)، على أن يتم إعلان آخر للمتخلفين في محافظات (لحج، الضالع، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت المكلا، حضرموت سيئون، سقطرى) خلال الأيام القادمة.

ودعت وزارة الخدمة المدنية جميع الموظفين الذين تم رصد ازدواجهم أو لم يحضروا للمطابقة إلى التوجه العاجل إلى مكاتب الخدمة المدنية في محافظاتهم لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديث بياناتهم تفاديًا لإيقاف المرتبات.